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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

17.01.2022 09:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 621 bin 45'e yükseldi, 24 bin 934 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 657 bine çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 76 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 132 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 410, vaka sayısı 4 milyon 368 bin 314, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 443 bin 884 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 136 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 996'ya çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 317 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 543 bin 796'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 220 bin 543'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 40'a, 65 bin 241 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 94 bin 865'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 81 bin 81'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi ve 19 bin 955 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 606 bin 126'ya, can kaybı sayısı 203 bin 464'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 585 bin 515'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 394'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 454 artışla 1 milyon 876 bin 610, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 784 bin 25 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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