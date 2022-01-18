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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

18.01.2022 10:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 621 bin 166'ya yükseldi, 10 bin 980 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 74 bin 791'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 704 bin 50'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 101 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 469, vaka sayısı 4 milyon 385 bin 415, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 478 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 130'a çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 272 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 568 bin 68'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 258 bin 204'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 231'e, 102 bin 458 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 197 bin 323'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 193 bin 473'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi ve 8 bin 227 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 826'ya, can kaybı sayısı 203 bin 550'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 610 bin 800'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 426'ya çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 904 artışla 1 milyon 885 bin 540, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 788 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 57 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 763 bin 392, can kaybı sayısı 20 bin 291, sağlığına kavuşanların sayısı 604 bin 646 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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