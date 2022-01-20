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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.01.2022 08:47
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 338 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 621 bin 855'e yükseldi, 204 bin 854 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 416 bin 748'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 848 bin 301'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 323 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin 552 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 302 bin 112, vaka sayısı 4 milyon 495 bin 310, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 551 bin 283 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 437'ye çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 603 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 624 bin 520'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 322 bin 450'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 208 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 628'e, 128 bin 321 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 446 bin 626'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 384 bin 343'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi ve 22 bin 879 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 166'ya, can kaybı sayısı 203 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 702 bin 813'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 431'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 509 artışla 1 milyon 902 bin 657, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 798 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişi öldü, 6 bin 760 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 516 bin 555, can kaybı sayısı 16 bin 887 ve sağlığına kavuşanların sayısı 455 bin 476 olarak açıklandı.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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