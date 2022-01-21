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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.01.2022 09:33
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 350 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 622 bin 205'e yükseldi, 168 bin 495 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 585 bin 243'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 278 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 373 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 302 bin 390, vaka sayısı 4 milyon 545 bin 683, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 583 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 627'ye çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 506 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 655 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 353 bin 276'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 809'a, 129 bin 709 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 576 bin 335'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 494 bin 224'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi ve 25 bin 998 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 49'a, can kaybı sayısı 203 bin 868'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 759 bin 887'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 456'ya çıktı.

Vaka sayısı 12 bin 500 artışla 1 milyon 916 bin 522, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 803 bin 312 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 993 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 795 bin 87, can kaybı sayısı 20 bin 504, sağlığına kavuşanların sayısı 624 bin olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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