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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.01.2022 09:03
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 358 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 622 bin 563'e yükseldi, 166 bin 539 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 751 bin 782'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 331 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 906 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 302 bin 721, vaka sayısı 4 milyon 595 bin 589, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 621 bin 133 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 14. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 824'e çıktı.

Son 24 saatte 31 bin 39 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 686 bin 65'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 385 bin 402'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 969'a, 118 bin 171 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 694 bin 506'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 626 bin 239'a ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi ve 26 bin 903 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 839 bin 519'a, can kaybı sayısı 203 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 816 bin 617'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 474'e çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 757 artışla 1 milyon 934 bin 204, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 840 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 590 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 804 bin 677, can kaybı sayısı 20 bin 570, sağlığına kavuşanların sayısı 632 bin 464 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi öldü, 5 bin 353 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 528 bin 678, can kaybı sayısı 16 bin 935 ve sağlığına kavuşanların sayısı 460 bin 601 olarak açıklandı.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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