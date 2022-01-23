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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

23.01.2022 09:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 238 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 622 bin 801'e yükseldi, 157 bin 393 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 909 bin 175'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 848 bin 302'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 368 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 303 bin 85, vaka sayısı 4 milyon 646 bin 957, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 662 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 132 bin 23'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 27 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 714 bin 92'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 415 bin 547'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 119 bin 103'e, 98 bin 146 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 792 bin 652'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 750 bin 686'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi ve 28 bin 186 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 215'e, can kaybı sayısı 204 bin 141'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 871 bin 659'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 497'ye çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 449 artışla 1 milyon 949 bin 675, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 850 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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