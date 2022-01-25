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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.01.2022 09:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 623 bin 309'a yükseldi, 83 bin 340 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 127 bin 595'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 118 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 938 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 303 bin 301, vaka sayısı 4 milyon 685 bin 767, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 761 bin 113 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 237 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 132 bin 477'ye çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 219 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 761 bin 398'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 477 bin 223'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 119 bin 444'e, 78 bin 121 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 940 bin 657'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 6 milyon 987 bin 978'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin 931 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 976 bin 260'a, can kaybı sayısı 204 bin 404'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 954 bin 737'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 535'e çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 780 artışla 1 milyon 984 bin 190, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 871 bin 528 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 974 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 820 bin 583, can kaybı sayısı 20 bin 671, sağlığına kavuşanların sayısı 654 bin 355 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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