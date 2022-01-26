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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

26.01.2022 08:45
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 487 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 623 bin 843'e yükseldi, 183 bin 722 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 24 milyon 311 bin 317'ye çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 926 bin 277'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 475 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 902 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 303 bin 776, vaka sayısı 4 milyon 730 bin 669, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 808 bin 28 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 14. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 260 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 132 bin 737'ye çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 512 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 780 bin 910'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 511 bin 881'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 260 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 119 bin 703'e, 100 bin 863 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 41 bin 520'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 84 bin 885'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi ve 26 bin 836 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 20 bin 756'ya, can kaybı sayısı 204 bin 587'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 334'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 543'e çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 291 artışla 2 milyon 1 bin 346, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 888 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 7 bin 649 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 828 bin 232, can kaybı sayısı 20 bin 720, sağlığına kavuşanların sayısı 659 bin 961 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 45 kişi öldü, 5 bin 864 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 548 bin 252, can kaybı sayısı 17 bin 54 ve sağlığına kavuşanların sayısı 472 bin 510 olarak açıklandı.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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