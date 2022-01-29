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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

29.01.2022 09:54
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 625 bin 884'e, 269 bin 968 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 34 bin 806'ya çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 437 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 115 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 305 bin 240, vaka sayısı 4 milyon 873 bin 561, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 940 bin 328 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 946 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 837 bin 408'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 604 bin 944'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 305 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 657'ye, 63 bin 884 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 271 bin 636'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 387 bin 559'a ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi ve 20 bin 119 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 160 bin 732'ye, can kaybı sayısı 205 bin 112'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 141 bin 499'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 620'ye çıktı.

Vaka sayısı 26 bin 727 artışla 2 milyon 75 bin 703, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 941 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 36 kişi öldü, 5 bin 462 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 565 bin 368, can kaybı sayısı 17 bin 212 ve sağlığına kavuşanların sayısı 484 bin 520 olarak açıklandı.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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