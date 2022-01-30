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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

30.01.2022 09:24
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 640 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 626 bin 524'e, 179 bin 816 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 214 bin 622'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 522 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 582 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 305 bin 762, vaka sayısı 4 milyon 916 bin 143, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 986 bin 898 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 272 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 133 bin 832'ye çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 450 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 855 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 625 bin 108'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 120 bin 836'ya, 41 bin 978 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 313 bin 614'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 496 bin 682'ye ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 653'e çıktı.

Vaka sayısı 29 bin 175 artışla 2 milyon 107 bin 612, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 961 bin 936 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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