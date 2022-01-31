Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 330 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 626 bin 854'e yükseldi, 134 bin 175 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 348 bin 797'ye çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 22 milyon 163 bin 750'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 131 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 926 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 305 bin 893, vaka sayısı 4 milyon 930 bin 69, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 986 bin 898 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 134 bin 79'a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 119 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 871 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 645 bin 142'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 120 bin 988'e, 21 bin 570 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 335 bin 184'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 604 bin 760'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi ve 13 bin 715 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 224 bin 406'ya, can kaybı sayısı 205 bin 505'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 204 bin 886'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 684'e çıktı.

Vaka sayısı 28 bin 480 artışla 2 milyon 137 bin 743, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 981 bin 334 olarak kayıtlara geçti.