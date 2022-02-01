Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 627 bin 138'e yükseldi, 77 bin 947 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 25 milyon 426 bin 744'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 22 milyon 163 bin 750'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 198 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 521 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 306 bin 91, vaka sayısı 4 milyon 942 bin 590, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 70 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 134 bin 300'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 284 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 887 bin 261'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 661 bin 163'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 121 bin 273'e, 43 bin 472 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 378 bin 656'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 7 milyon 706 bin 670'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi ve 6 bin 43 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 239 bin 538'e, can kaybı sayısı 205 bin 834'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 219 bin 841'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 721'e çıktı.

Vaka sayısı 26 bin 244 artışla 2 milyon 165 bin 984, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 317 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 425 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 855 bin 705, can kaybı sayısı 20 bin 951, sağlığına kavuşanların sayısı 695 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 61 kişi öldü, 6 bin 853 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 583 bin 662, can kaybı sayısı 17 bin 321 ve sağlığına kavuşanların sayısı 498 bin 886 olarak açıklandı.