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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

06.02.2022 11:14
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1308 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 631 bin 802'ye, 197 bin 442 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 473 bin 273'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 588 kişi yaşamını yitirdi, 35 bin 243 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 309 bin 417, vaka sayısı 5 milyon 141 bin 291, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 288 bin 312 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 135 bin 518'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 567 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 956 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 743 bin 430'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 122 bin 584'e, 21 bin 836 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 577 bin 215'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 106 bin 851'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi ve 8 bin 700 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 349 bin 298'e, can kaybı sayısı 206 bin 891'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 349 bin 876'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 930'a çıktı.

Vaka sayısı 36 bin 297 artışla 2 milyon 335 bin 34, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 157 bin 39 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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