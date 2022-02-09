Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1189 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 633 bin 810'a, 177 bin 27 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 776 bin 620'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 132 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 343 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 309 bin 884, vaka sayısı 5 milyon 167 bin 110, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 374 bin 580 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 205 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 197'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 730 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 985 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 781 bin 436'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 284 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 227'ye, 32 bin 790 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 648 bin 75'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 255 bin 983'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişi yaşamını yitirdi ve 7 bin 207 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 384 bin 546'ya, can kaybı sayısı 207 bin 312'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 397 bin 13'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 87'ye çıktı.

Vaka sayısı 24 bin 970 artışla 2 milyon 431 bin 845, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 251 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 51 kişi öldü, 2 bin 686 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 612 bin 893, can kaybı sayısı 17 bin 704 ve sağlığına kavuşanların sayısı 543 bin 945 olarak açıklandı.