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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

11.02.2022 09:14
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 943 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 636 bin 17'ye yükseldi, 164 bin 66 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 119 bin 500'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 23 milyon 446 bin 849'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 927 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 261 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 311 bin 554, vaka sayısı 5 milyon 226 bin 269, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 438 bin 581 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 583'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 269 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 2 bin 570'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 804 bin 357'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 707'ye, 25 bin 110 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 700 bin 437'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 327 bin 294'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 162 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 273'e çıktı.

Vaka sayısı 36 bin 635 artışla 2 milyon 504 bin 168, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 146 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi öldü, 2 bin 904 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 618 bin 815, can kaybı sayısı 17 bin 801 ve sağlığına kavuşanların sayısı 555 bin 799 olarak açıklandı.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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