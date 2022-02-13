Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 896 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 638 bin 48'e yükseldi, 140 bin 234 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 425 bin 743'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 579 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 247 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 312 bin 697, vaka sayısı 5 milyon 283 bin 852, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 499 bin 75 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 953'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 572 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 14 bin 563'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 821 bin 103'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 128 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 987'ye, 11 bin 322 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 728 bin 262'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 401 bin 197'ye ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 332 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 435 bin 753'e, can kaybı sayısı 208 bin 120'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 450 bin 526'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 464'e çıktı.

Vaka sayısı 35 bin 841 artışla 2 milyon 582 bin 934, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 404 bin 31 olarak kayıtlara geçti.