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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14.02.2022 08:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 638 bin 362'ye yükseldi, 54 bin 220 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 479 bin 963'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 854 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 312 bin 819, vaka sayısı 5 milyon 292 bin 706, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 519 bin 24 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 115'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 532 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 20 bin 95'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 832 bin 811'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 124 bin 81'e, 6 bin 289 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 734 bin 551'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 431 bin 883'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 104 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 199 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 445 bin 680'e, can kaybı sayısı 208 bin 381'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 459 bin 988'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 558'e çıktı.

Vaka sayısı 35 bin 38 artışla 2 milyon 621 bin 427, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 434 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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