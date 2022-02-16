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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.02.2022 08:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 854 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 639 bin 689'a yükseldi, 120 bin 549 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 659 bin 52'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 643 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 207 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 313 bin 608, vaka sayısı 5 milyon 321 bin 744, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 566 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 439'a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 731 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 26 bin 988'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 844 bin 659'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 124 bin 585'e, 18 bin 573 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 766 bin 174'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 480 bin 557'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 696 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 456 bin 789'a, can kaybı sayısı 208 bin 622'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 476 bin 667'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 698'e çıktı.

Vaka sayısı 22 bin 845 artışla 2 milyon 677 bin 692, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 501 bin 759 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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