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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

17.02.2022 09:30
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1085 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 640 bin 774'e yükseldi, 147 bin 734 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 806 bin 786'ya çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 520 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 314 bin 128, vaka sayısı 5 milyon 344 bin 840, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 591 bin 88 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 586'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 142 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 31 bin 130'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 848 bin 305'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 180 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 124 bin 765'e, 17 bin 34 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 783 bin 208'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 493 bin 813'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 735'e çıktı.

Vaka sayısı 30 bin 971 artışla 2 milyon 709 bin 854, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 542 bin 538 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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