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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

18.02.2022 08:39
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1128 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 641 bin 902'ye yükseldi, 131 bin 49 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 937 bin 835'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 24 milyon 708 bin 484'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 470 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 565 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 314 bin 598, vaka sayısı 5 milyon 366 bin 405, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 612 bin 278 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 13 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 35 bin 143'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 852 bin 934'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 124 bin 924'e, 16 bin 550 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 799 bin 858'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 518 bin 34'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 671 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 474 bin 965'e, can kaybı sayısı 208 bin 964'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bin 590'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 201 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 936'ya çıktı.

Vaka sayısı 35 bin 789 artışla 2 milyon 747 bin 552, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 579 bin 372 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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