Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 644 bin 604'e yükseldi, 37 bin 339 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 245 bin 551'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 25 milyon 244 bin 26'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 832 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 315 bin 786, vaka sayısı 5 milyon 418 bin 257, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 676 bin 499 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 205'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 910 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 49 bin 952'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 870 bin 879'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 173 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 125 bin 451'e, 11 bin 170 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 838 bin 674'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 596 bin 460'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 422 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 497 bin 896'ya, can kaybı sayısı 209 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 518 bin 315'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 144 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 491'e çıktı.

Vaka sayısı 23 bin 254 artışla 2 milyon 876 bin 455, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 696 bin 204 olarak kayıtlara geçti.