Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 816 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 645 bin 420'ye yükseldi, 105 bin 776 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 351 bin 327'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 706 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 309 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 316 bin 492, vaka sayısı 5 milyon 436 bin 566, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 696 bin 414 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 285'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 174 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 52 bin 126'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 874 bin 444'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 125 bin 618'e, 16 bin 950 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 855 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 607 bin 471'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 194 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 500 bin 880'e, can kaybı sayısı 209 bin 808'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 524 bin 413'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 526'ya çıktı.

Vaka sayısı 18 bin 380 artışla 2 milyon 895 bin 931, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 732 bin 239 olarak kayıtlara geçti.