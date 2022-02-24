Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 999 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 646 bin 419'ya yükseldi, 133 bin 563 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 484 bin 890'na çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 671 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 316 bin 941, vaka sayısı 5 milyon 455 bin 237, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 715 bin 751 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 364'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 181 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 54 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 877 bin 343'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 125 bin 775'e, 12 bin 564 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 868 bin 188'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 615 bin 796'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 659 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 503 bin 892'ye, can kaybı sayısı 209 bin 808'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 529 bin 246'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 571'e çıktı.

Vaka sayısı 25 bin 200 artışla 2 milyon 921 bin 131, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 766 bin 256 olarak kayıtlara geçti.