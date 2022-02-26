Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 770 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 648 bin 170'e yükseldi, 91 bin 595 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 670 bin 242'ye çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 25 milyon 994 bin 566'ya ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 380 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 638 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 317 bin 683, vaka sayısı 5 milyon 489 bin 127, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 750 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 501'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 159 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 58 bin 715'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 883 bin 546'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 125 bin 958'e, 9 bin 487 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 887 bin 973'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 644 bin 638'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 569 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 508 bin 642'ye, can kaybı sayısı 210 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 536 bin 538'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 124 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 919'a çıktı.

Vaka sayısı 29 bin 153 artışla 2 milyon 985 bin 873, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 828 bin 136 olarak kayıtlara geçti.