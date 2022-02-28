Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 221 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 649 bin 134'e yükseldi, 24 bin 54 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 768 bin 104'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 519 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 318 bin 86, vaka sayısı 5 milyon 506 bin 105, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 773 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 693'e çıktı.

Son 24 saatte 1908 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 62 bin 701'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 888 bin 474'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 120'ye, 3 bin 610 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 897 bin 178'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 670 bin 946'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 587 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 516 bin 264'e, can kaybı sayısı 210 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 543 bin 183'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 130 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 200'e çıktı.

Vaka sayısı 23 bin 821 artışla 3 milyon 41 bin 400, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 878 bin 743 olarak kayıtlara geçti.