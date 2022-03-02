Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 649 bin 630'a yükseldi, 23 bin 545 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 811 bin 165'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 382 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 115 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 318 bin 531, vaka sayısı 5 milyon 521 bin 744, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 796 bin 78 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 854'e çıktı.

Son 24 saatte 1218 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 65 bin 801'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 892 bin 530'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 105 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 257'ye, 3 bin 520 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 904 bin 176'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 688 bin 724'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 381'e çıktı.

Vaka sayısı 13 bin 929 artışla 3 milyon 76 bin 291, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 927 bin 793 olarak kayıtlara geçti.