Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 650 bin 578'e yükseldi, 61 bin 870 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 904 bin 30'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 461 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 558 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 319 bin 296, vaka sayısı 5 milyon 544 bin 644, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 821 bin 403 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 17. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 939'a çıktı.

Son 24 saatte 1051 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 68 bin 74'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 895 bin 880'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 126 bin 531'e, 9 bin 219 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 921 bin 536'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 705 bin 178'e ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 502 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 522 bin 484'e, can kaybı sayısı 210 bin 907'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 551 bin 590'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 272 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 683'e çıktı.

Vaka sayısı 23 bin 395 artışla 3 milyon 122 bin 802, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 956 bin 270 olarak kayıtlara geçti.