Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 677 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 651 bin 255'e yükseldi, 69 bin 769 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 973 bin 799'a çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 25 milyon 909 bin 481'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 308 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 748 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 319 bin 604, vaka sayısı 5 milyon 554 bin 392, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 832 bin 173 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 17. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 984'e çıktı.

Son 24 saatte 1351 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 69 bin 425'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 897 bin 583'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 624'e, 8 bin 362 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 929 bin 898'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 720 bin 16'ya ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 473 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 524 bin 504'e, can kaybı sayısı 210 bin 995'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 553 bin 916'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 126 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 809'a çıktı.

Vaka sayısı 23 bin 132 artışla 3 milyon 147 bin 434, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 6 bin 37 olarak kayıtlara geçti.