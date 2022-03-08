Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 652 bin 341'e yükseldi, 20 bin 456 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 69 bin 469'a çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 27 milyon 179 bin 192'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, 1684 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 319 bin 901, vaka sayısı 5 milyon 566 bin 669, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 853 bin 879 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 120'ye çıktı.

Son 24 saatte 952 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 72 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 901 bin 731'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 126 bin 842'ye, 6 bin 286 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 942 bin 888'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 744 bin 742'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 196 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 528 bin 38'e, can kaybı sayısı 211 bin 155'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 557 bin 974'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 149 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 226'ya çıktı.

Vaka sayısı 14 bin 114 artışla 3 milyon 202 bin 562, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 61 bin 410 olarak kayıtlara geçti.