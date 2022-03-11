Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

11.03.2022 08:28
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 588 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 654 bin 86'ya, 56 bin 635 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 249 bin 903'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 197 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 98 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 320 bin 607, vaka sayısı 5 milyon 591 bin 871, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 880 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 19. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 220'ye çıktı.

Son 24 saatte 719 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 74 bin 874'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 905 bin 559'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 9'a, 6 bin 137 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 961 bin 595'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 758 bin 109'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 265 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 531 bin 75'e, can kaybı sayısı 211 bin 364'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 561 bin 900'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 244 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 527'ye çıktı.

Vaka sayısı 19 bin 97 artışla 3 milyon 249 bin 890, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 127 bin 206 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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