Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 470 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 654 bin 556'ya, 55 bin 211 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 305 bin 114'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 413 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 320 bin 851, vaka sayısı 5 milyon 599 bin 284, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 887 bin 459 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 19. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 255'e çıktı.

Son 24 saatte 782 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 75 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 906 bin 638'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 51'e, 5 bin 615 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 967 bin 210'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 762 bin 697'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 43 bin 659'a çıktı.

Vaka sayısı 18 bin 326 artışla 3 milyon 269 bin 62, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 144 bin 978 olarak kayıtlara geçti.