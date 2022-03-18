Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

18.03.2022 08:12
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 485 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 656 bin 425'e, 49 bin 601 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 527 bin 640'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 187 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 174 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 321 bin 806, vaka sayısı 5 milyon 624 bin 954, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 917 bin 930 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 386'ya çıktı.

Son 24 saatte 744 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 79 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 911 bin 449'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 363'e, 4 bin 577 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 990 bin 413'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 797 bin 548'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 313 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 539 bin 400'e, can kaybı sayısı 211 bin 691'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 570 bin 623'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 184 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 246'ya çıktı.

Vaka sayısı 15 bin 735 artışla 3 milyon 353 bin 259, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 242 bin 177 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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