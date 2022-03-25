Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.03.2022 08:30
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 658 bin 310'a, 37 bin 690 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 767 bin 681'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 658 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 432, vaka sayısı 5 milyon 643 bin 963, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 941 bin 341 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 531'e çıktı.

Son 24 saatte 351 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 82 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 915 bin 73'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 780'e, 1580 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 21 bin 240'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 827 bin 814'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi ve 403 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 543 bin 790'a, can kaybı sayısı 212 bin 22'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 575 bin 732'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 155 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 147'ye çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 414 artışla 3 milyon 426 bin 147, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 335 bin 499 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement