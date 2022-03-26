Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 658 bin 566'ya, 34 bin 576 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 802 bin 257'ye çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 78 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 634, vaka sayısı 5 milyon 647 bin 41, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 944 bin 194 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 544'e çıktı.

Son 24 saatte 366 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 82 bin 943'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 915 bin 963'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 846'ya, 2 bin 572 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 23 bin 812'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 831 bin 906'ya ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 335 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 544 bin 338'e, can kaybı sayısı 212 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 576 bin 470'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 75 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 222'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 761 artışla 3 milyon 434 bin 908, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 345 bin 516 olarak kayıtlara geçti.