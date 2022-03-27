Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 658 bin 762'ye, 29 bin 922 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 832 bin 179'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 101 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 735, vaka sayısı 5 milyon 649 bin 977, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 947 bin 14 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 558'e çıktı.

Son 24 saatte 348 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 83 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 916 bin 253'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 904'e, 1445 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 25 bin 257'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 835 bin 483'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 297 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 544 bin 862'ye, can kaybı sayısı 212 bin 102'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 577 bin 24'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 298'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 448 artışla 3 milyon 443 bin 18, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 354 bin 766 olarak kayıtlara geçti.