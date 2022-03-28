Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 658 bin 879'a, 10 bin 239 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 842 bin 418'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, 919 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 750, vaka sayısı 5 milyon 650 bin 896, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 948 bin 911 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 573'e çıktı.

Son 24 saatte 352 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 83 bin 643'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 916 bin 624'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 909'a, 818 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 26 bin 75'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 838 bin 674'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi ve 303 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 545 bin 403'e, can kaybı sayısı 212 bin 128'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 577 bin 578'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 381'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 76 artışla 3 milyon 450 bin 94, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 361 bin 778 olarak kayıtlara geçti.