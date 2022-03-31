Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 263 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 659 bin 504'e, 33 bin 937 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 916 bin 334'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 766 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 948, vaka sayısı 5 milyon 657 bin 77, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 955 bin 801 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 607'ye çıktı.

Son 24 saatte 311 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 84 bin 551'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 917 bin 586'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 997'ye, 2 bin 965 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 35 bin 127'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 856 bin 717'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 356 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 546 bin 696'ya, can kaybı sayısı 212 bin 207'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 579 bin 174'e yükseldi.