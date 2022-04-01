Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

01.04.2022 08:08
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 253 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 659 bin 757'ye, 31 bin 561 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 947 bin 895'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 458 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 16, vaka sayısı 5 milyon 659 bin 535, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 957 bin 809 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 621'e çıktı.

Son 24 saatte 365 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 84 bin 916'ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 917 bin 909'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 19'a, 2 bin 784 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 37 bin 911'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 860 bin 78'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 113 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 580'ne çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 511 artışla 3 milyon 470 bin 936, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 392 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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