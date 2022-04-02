Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 660 bin 2'ye, 27 bin 270 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 975 bin 165'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 111 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 538 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 127, vaka sayısı 5 milyon 662 bin 73, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 959 bin 965 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 636'ya çıktı.

Son 24 saatte 354 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 85 bin 270'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 918 bin 331'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 52'ye, 1927 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 39 bin 838'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 863 bin 774'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 637'ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 564 artışla 3 milyon 476 bin 914, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 385 bin 652 olarak kayıtlara geçti.