Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.04.2022 09:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 220'ye çıktı. 21 bin 229 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 145 bin 192 oldu.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 712 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 720, vaka sayısı 5 milyon 722 bin 541, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 21 bin 145 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 713'e çıktı.

Son 24 saatte 294 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 737'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 920 bin 900'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 17. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 56 bin 997'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 773 artışla 3 milyon 508 bin 556, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 437 bin 855 olarak kayıtlara geçti.

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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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