Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 327'ye çıktı. 8 bin 803 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 161 bin 205 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 725'e çıktı.

Son 24 saatte 301 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 88 bin 335'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 921 bin 483'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 233'e, 1590 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 54 bin 126'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 886 bin 999'a ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 69 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 551 bin 800'e, can kaybı sayısı 212 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 584 bin 580'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 81'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 271 artışla 3 milyon 514 bin 291, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 443 bin 716 olarak kayıtlara geçti.