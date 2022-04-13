Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 661 bin 493'e, 22 bin 724 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 183 bin 929'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 78 kişi yaşamını yitirdi, 648 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 805, vaka sayısı 5 milyon 723 bin 862, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 24 bin 561 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 128 bin 268'e, 2 bin 77 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 56 bin 203'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 888 bin 514'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 450 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 552 bin 467'ye, can kaybı sayısı 212 bin 528'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 585 bin 177'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 94'e çıktı.

Vaka sayısı 1587 artışla 3 milyon 515 bin 878, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 448 bin 188 olarak kayıtlara geçti.