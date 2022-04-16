Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 661 bin 907'ye çıktı. Vaka sayısı, 13 bin 278 artışla 30 milyon 247 bin 302'ye yükseldi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 128 bin 327 oldu. 593 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 59 bin 944'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 894 bin 180'e ulaştı.

Arjantin en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 153 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 554 bin 669, can kaybı sayısı 212 bin 596, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 586 bin 611'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 205'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 771 artışla 3 milyon 525 bin 845, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 458 bin 680 olarak kayıtlara geçti.