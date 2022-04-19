Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 662 bin 26'ya, 8 bin 470 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 261 bin 88'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi, 164 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 949, vaka sayısı 5 milyon 727 bin 832, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 29 bin 117 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 69 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 556 bin 384'e, can kaybı sayısı 212 bin 654'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 539 bin 210'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 270'e çıktı.

Vaka sayısı 1172 artışla 3 milyon 531 bin 529, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 365 bin 703 olarak kayıtlara geçti.