Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.04.2022 08:38
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 662 bin 151'e, 14 bin 131 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 275 bin 219'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, 1438 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 323 bin 973, vaka sayısı 5 milyon 729 bin 270, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 30 bin 349 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 205 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 557 bin 139'a, can kaybı sayısı 212 bin 676'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 539 bin 694'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 275'e çıktı.

Vaka sayısı 1120 artışla 3 milyon 532 bin 649, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 468 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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