Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.04.2022 08:28
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 662 bin 506'ya, 18 bin 660 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 330 bin 629'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 1075 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 33, vaka sayısı 5 milyon 731 bin 635, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 32 bin 356 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 325'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 897 artışla 3 milyon 538 bin 843, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 473 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Brezilya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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