Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 665 bin 216'ya, 26 bin 386 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 728 bin 286'ya çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi, 862 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 617, vaka sayısı 5 milyon 752 bin 441, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 50 bin 420 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 21. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi ve 222 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 573 bin 220'ye, can kaybı sayısı 213 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 548 bin 698'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 733'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 290 artışla 3 milyon 611 bin 813, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 536 bin 331 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 17 bin 842'ye, vaka sayısı 689 artışla 853 bin 280'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 833 bin 241 kişi sağlığına kavuştu.