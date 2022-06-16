Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.06.2022 08:53
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 668 bin 693'e yükseldi. 70 bin 290 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 611 bin 769'a çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 452 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 271, vaka sayısı 5 milyon 843 bin 190, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 99 bin 855 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi ve 505 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 593 bin 625'e, can kaybı sayısı 213 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 565 bin 952'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 135'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 448 artışla 3 milyon 844 bin 668, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 744 bin 641 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 324'e, vaka sayısı 2 bin 138 artışla 874 bin 926'ya ulaştı.

Virüs tespit edilen 846 bin 244 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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