Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.06.2022 09:04
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 334 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 670 bin 229'a yükseldi. 60 bin 384 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 32 milyon 23 bin 166'ya çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 432 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 553, vaka sayısı 5 milyon 940 bin 518, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 144 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi öldü ve 2 bin yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 608 bin 565'e, can kaybı sayısı 213 bin 432'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 576 bin 127'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 346'ya çıktı.

Vaka sayısı 10 bin 834 artışla 3 milyon 935 bin 375, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 836 bin 920 oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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