Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.07.2022 07:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 361, Meksika'da 60, Peru'da 4, Şili'de 18 ve Guatemala'da 20 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken son 24 saatte Brezilya'da 361, Meksika'da 60, Peru'da 4, Şili'de 18 ve Guatemala'da 20 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 361 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 672 bin 790'a yükseldi. 77 bin 166 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 32 milyon 687 bin 680'ne çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirirken 31 bin 116 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 325 bin 928, vaka sayısı 6 milyon 152 bin 924, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 275 bin 634 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 4 kişi öldü ve 2 bin 929 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 650 bin 203'e, can kaybı sayısı 213 bin 612'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 607 bin 214'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 58 bin 649'a çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 842 artışla 4 milyon 44 bin 611, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 946 bin 255 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 18 bin 648'e, vaka sayısı 5 bin 133 artışla 927 bin 473'e ulaştı.

Virüs tespit edilen 863 bin 105 kişi sağlığına kavuştu.

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Kaynak: AA

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